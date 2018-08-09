Москва «жирует», Крым – на «голодном пайке»: Росстат проанализировал доступность бензина в регионах

Крым вошел в число регионов с низкой доступностью бензина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат проанализировал цены на бензин в регионах России. Рейтинг составлялся на основе объема бензина марки Аи-92, который местный житель мог приобрести в середине июля на среднюю зарплату в регионе.

Самый дешевый бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе, где средний заработок эквивалентен 2 с лишним тысячам литров топлива в месяц. На втором месте по доступности Москва (1,6 тысяч литров) и Чукотский автономный округ (1,599 тысяч литров).

Самым дорогим бензин оказался в Дагестане: на среднюю зарплату можно приобрести 457 литров.

Зарплаты жителей Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Якутии хватает на 1 тысячу с небольшим литров.

«Примечательно, что для данных регионов разработан комплекс ежегодных государственных мероприятий, вкупе именуемых «северным завозом». Поэтому термин «доступность» в отношении этих регионов имеет смысловое противоречие – бензин здесь доступен с точки зрения покупательской способности, но его физическое наличие на АЗС достигается неимоверными усилиями всего государства. Поэтому он здесь и самый дорогой», – цитирует экспертов «Росстата» «РИА Новости», отмечая, что низкая доступность бензина зафиксирована в 85% российских регионов.

В число регионов, где на среднюю зарплату можно купить менее 500 литров бензина вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Алтайский край Крым.

Напомним, цены в Крыму в июле пошли на спад, но все еще остаются выше московских. Так, сейчас литр бензина марки АИ-92 на АЗС в Симферополе можно купить за 46,27- 46,30 рублей, что 0,15% ниже показателей предыдущей недели.

Самые дешевые цены на топливо отмечены в Калужской, Кемеровской, Курганской, Томской и Челябинской областях.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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