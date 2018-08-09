Порошенко пугает крымских татар возвращением в «лоно Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное, чтобы крымские татары побыстрее вернулись в «свободный украинский Крым». Об этом глава «Незалежной» написал на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким способом Порошенко анонсировал подготовку новой резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН.

«Украина продолжает бороться за деоккупацию Крыма, за права и свободы народа. Я дал задание подготовить новую резолюцию по Крыму для следующей сессии Организации Объединенных Наций, чтобы прекратить любые спекуляции о статусе Крыма. Генассамблея постоянно поддерживает позицию Украины, в том числе и по вопросу нарушения прав крымских татар, поэтому позиция в мире остается неизменной: «Крым – это Украина!» – резюмировал украинский президент.

При этом самих крымских татар устраивает жизнь в российском Крыму.

Как уже сообщал РИА «Новый День», результаты исследования, проведенного Федеральным агентством по делам национальностей в феврале прошлого года, показали, что 82% представителей этого народа перебираться на Украину не собираются.

Крымские татары готовы правдиво рассказать о своей жизни после 2014-го года на международных площадках. К примеру, в мае текущего года российская писательница, крымская татарка Диана Кади обратилась с открытым письмом к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой дать ей возможность выступить в бундестаге. Ответа пока до сих пор нет.

Напомним, что после присоединения полуострова к России сразу же был принят закон о реабилитации депортированных крымских татар, введены льготы для них, выделяются земельные участки. Крымско-татарский язык на полуострове имеет статус государственного, работают школы, через 3 месяца должна открыться новая Соборная мечеть в Симферополе

«Фактически за 4 года Россия сделала для крымских татар больше, чем Украина за 23», – говорят сами татары и просят не втягивать их в политические дрязги: «Да никто нас не ущемляет! Кроме экстремистов».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.08.18

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