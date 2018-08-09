Будет сидеть: украинский суд решил, что Савченко не Сенцов

Бывшая украинская летчица и лишенная депутатской неприкосновенности нардеп Верховной Рады Надежда Савченко останется за решеткой, как минимум, до 7-го сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апелляционный суд Киева сократил Савченко срок ареста лишь на 3 дня.

«Апелляционные жалобы удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева отменить. ...Новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ, согласованное с прокурором военной прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения Савченко – удовлетворить. Продлить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно – до 7 сентября 2018 года», – вынес вердикт судья Олег Присяжнюк.

Отметим, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для нардепа срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца – до 10 сентября включительно.

Как уже сообщал «Новый День», бывшую летчицу и скандального депутата обвиняют в «Незалежной» в подготовке терактов и госпереворота. 22 марта прямо в зале заседаний Верховной Рады Савченко была арестована. Коллеги-депутаты лишили ее депутатской неприкосновенности и дали согласие на начало уголовного преследования.

В конце июля 2018 года Генпрокуратура Украины завершила следствие по делу Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана», с которым, по мнению прокуратуры, нардеп собиралась «разнести Раду из минометов на барже».

По словам генпрокурора «Незалежной» Юрия Луценко, уже собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы. Однако дата судебного заседания, которое поставит точку в этом громком деле, пока не известна, как и срок, на котором будет настаивать обвинение.

«На этом этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд, но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку террористического акта», – заявил Луценко на прошлой неделе.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.08.18

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