Сестра Надежы Савченко: Порошенко – ничтожный марионетка в сравнении с Путиным

Брошенная в тюрьму режимом Порошенко отсидевшая ранее в России украинский снайпер, а позже «народный герой» Украины Надежда Савченко до неузнавемости изменилась внешне на пятый день сухой голодовки. Она сильно осунулась, лицо приобрело неживой оттенок, а от обезвоживания у неё почернели конечности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила её родная сестра Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

«Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода!!! Она выглядит очень плохо. Я не видела её такой никогда. Ни в русских тюрьмах, ни на войне...

Когда человек так внезапно переходит на сухую голодовку он тает на глазах. Лицо неживого цвета... и чернеют руки от сгущения крови в сосудах. В ночное время конвульсии. Почки болят. Только в глазах сияет ещё жизнь...

Я не позволяла себе злых выпадов в сторону власти. Но теперь я снимаю это табу. Будьте вы прокляты», – написала сестра Савченко, обвинив депутатов, проголосовавших за лишение нардепа Савченко депутатского иммунитета, что позволило поместить её в СИЗО.

Кроме того, Вера Савченко заявила, что Порошенко в сравнении с Путиным, – ничтожный марионетка

«Все вы, кто сначала пиарился на её имени, а сейчас в лучшем случае молчите. Все ваши продажные СМИ, которые молчат, что на Украине происходит то же, что в России. Вы все, Соколовские и Ганапольские, которые её обнимали. Вы, Тимошенко и Порошенко, кто награждал её. Будьте прокляты.

Вы такие же, как Путин, но с одной ОГРОМНОЙ разницей: он играет в геополитику, а вы в ней марионетки... Увы... Но Украина победит и вас!», – предрекает сестра подследственной.

Вера Савченко добавила также, что Надежде запретили ехать на суд 11 декабря а предлагают проводить заседание по видеоконференции. Сестра убеждена, что это делают для того, чтобы люди не видели, как выглядит Надежда Савченко.

Как уже сообщал «Новый День», бывшую летчицу, снайпера и скандального депутата обвиняют в «Незалежной» в подготовке терактов и госпереворота. 22 марта прямо в зале заседаний Верховной Рады Савченко была арестована. Коллеги-депутаты лишили ее депутатской неприкосновенности и дали согласие на начало уголовного преследования.

В конце июля 2018 года Генпрокуратура Украины завершила следствие по делу Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана», с которым, по мнению прокуратуры, нардеп собиралась «разнести Раду из минометов на барже».

По словам генпрокурора «Незалежной» Юрия Луценко, уже собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы. Однако дата судебного заседания, которое поставит точку в этом громком деле, пока не известна, как и срок, на котором будет настаивать обвинение.

«На этом этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд, но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку террористического акта», – заявил Луценко на прошлой неделе.

На днях Савченко объявила в СИЗО сухую голодовку.

Напомним, спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные СМИ и правозащитные организации в равнодушии к судьбе Савченко, томящейся в украинских застенках, тогда как во время нахождения её в российской тюрьме проводились всемирные акции по скорейшему освобождению «узницы совести».

Симферополь, Валентин Карамазов

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