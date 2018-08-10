Вторая натура: Украина, набрав кредиты, отказывается подчиняться рекомендациям МВФ

На Украине считают, что выполнение рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) не поможет восстановить экономику страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин уверен, что кредитные траншы МВФ нужны лишь для кратковременного поддержания бюджета «Незалежной».

«В процессе экономических реформ мы должны в первую очередь полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк или другие уважаемые международные организации. Мы должны быть благодарны им за поддержку и руку помощи в трудное время», – написал на своей странице в Facebook Данилишин.

Среди составленных для Украины рекомендаций МВФ – реформы в энергетике и пенсионном обеспечении, изменение системы управления государственными финансами, усиление борьбы с коррупцией. Между тем Данилишин считает, что идеологами экономических реформ должны быть сами украинцы.

«Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики нашей страны, не остановит ее деиндустриализацию. Сотрудничество с МВФ – это окно возможностей, наш «пропуск» в глобализированный мир», – утверждает глава Совета Нацбанка.

Напомним, Украина участвует в четырехлетней программе МВФ, которая предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов. В фонде настаивают на резком повышении цен на газ для населения, однако в правительстве Украины не спешат увеличивать тарифы. Очередной транш суммой до 1,9 миллиарда долларов на Украине ждут в сентябре.

Киев, Леонид Маковецкий

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