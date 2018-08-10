США: Украина обречена на финансовый хаос

Экономическая ситуация на Украине грозит обернуться хаосом. Об этом заявили аналитики американского агентства «Bloomberg».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счета Министерства финансов «Незалежной» практически пусты. В августе баланс правительственной казны сократился до 2 миллиардов гривен, а это самый низкий показатель за последние четыре года.

По словам председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Сологуба, в стране возникли проблемы с ликвидностью. «Правительству понадобятся деньги, чтобы покрыть дефицит. Проблема заключается в том, что источников финансирования очень мало», – цитирует «Bloomberg» главу Нацбанка. Он отмечает, что НБУ находится в затруднительном положении и не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета.

По словам эксперта, финансовые проблемы возникли в связи с тем, что Киев не получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,9 миллиарда долларов. «Дальнейшие задержки МВФ грозят хаосом. А это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на два миллиарда долларов», – заключили аналитики американского агентства.

Между тем, на Украине считают, что выполнение рекомендаций МВФ не поможет восстановить экономику страны и отмечают: транши нужны лишь для кратковременного поддержания бюджета «Незалежной».

Вашингтон, Анастасия Зук

Вашингтон. Другие новости 10.08.18

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