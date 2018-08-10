Кучма: Я мог стереть с лица земли Тузлу и разгромить РФ в Таманском заливе

Экс-глава Украины Леонид Кучма, занимавший этот пост с 1994 по 2005 годы, ударился в воспоминания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший президент «Незалежной» «припомнил», что Россия уже пыталась «отобрать» Крым в 2003-м году, и только его «жесткая» позиция не позволила это сделать. Речь идет о начале строительства дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничной косы Тузла в сентябре 2003 года для предотвращения размытия берега.

«Если бы я десять дней пробыл бы там, приехал – уже стоял бы российский пограничный столб. Думаете, нас бы кто-то защитил? Было бы то же самое, что с Будапештским меморандумом. Там 100 метров оставалось. Я сделал серьезное заявление: если вы дальше будете продолжать, мы будем стрелять», – цитирует Кучму один из украинских каналов, напоминая, что тогда украинский президент прервал визит в Латинскую Америку и спешно вернулся в Киев.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, в свою очередь заявил, что «это была репетиция аннексии полуострова».

«Если бы действительно была применена сила, то залпом дивизиона 20 боевых машин, мы бы стерли с земли Тузлу», – сказал Воронченко.

«Забыл, что на Тузле размещалась украинская пограничная застава. Это же что получалось: огонь по своим?», – напомнили ему пользователи соцсетей.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 10.08.18

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