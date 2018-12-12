В Киеве утверждают, что СБУ заранее знала о планах России вернуть Крым

Спецслужбы «Незалежной» приблизительно за год до момента водружения российских флагов над зданиями крымского Совмина и Верховного совета в феврале 2014 года были в курсе планов Кремля по присоединению Крымского полуострова к Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским телезрителям поведал в эфире телеканала «ZIK» бывший руководитель следственного управления СБУ, а ныне эксперт по вопросам государственной безопасности Украины Василий Вовк.

Как утверждает Вовк, информация поступила от разведки СБУ накануне Евромайдана, но в неё не поверили ни он сам ни кто либо ещё.

«Все в руководстве вели себя как Сталин в июне 1941 года, который, как известно, игнорировал донесения разведки, предупреждавшей о скором нападении Германии на СССР», – вспоминает бывший генерал.

«Летом 2013-го года не только разведывательные службы, но и простые граждане получили информацию после короткого анализа, что Россия готовится оккупировать, аннексировать Крым. Еще летом 2013-го года. Лично я в это не верил и говорил всем, что это невозможно», – кусает локти Вовк.

Как сообщал «Новый День», бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что стер бы с лица земли Тузлу и разгромил РФ в Таманском заливе, если бы возглавлял Украину во время событий «Русской Весны».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.12.18

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