На борту самолета, летевшего в Крым, умер пассажир

На борту самолета, летевшего в Крым, умер человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в лайнере авиакомпании Red Wings, выполнявшем рейс № 309 «Москва-Симферополь».

53-летней пассажирке стало плохо с сердцем. Командир экипажа запросил экстренную посадку в в Ростове-на-Дону. В 2 часа 45 минут самолет приземлился в аэропорту Платов, но женщина была уже мертва.

Начата доследственная проверка. По предварительным данным причиной смерти пассажирки стал инфаркт миокарда.

«Проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, 8 августа в аэропорту Платов экстренно сел самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург: пассажирка родила прямо в небе.

Ростов-на-Дону, Варвара Бурлакова

Ростов-на-Дону. Другие новости 10.08.18

США: Украина обречена на финансовый хаос. / Перестарался: в Крыму задержан инженер «Службы технадзора». / «Меня использовали»: устроивший самоподжог крымский татарин стал инструментом антироссийской пропаганды по недомыслию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»