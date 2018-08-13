«Яндекс» отказался размещать рекламу крымских товаров

Московский интернет-магазин крымской косметики пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на «Яндекс» и потребовал признать компанию монополистом в сфере контекстной рекламы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магазин попытался разместить объявления в рекламной сети «Яндекса», но интернет-компания его не пропустила. В магазине сочли отказ нарушением антимонопольного законодательства и обратились в суд, но в первой судебной инстанции иск отклонили, сообщает «Коммерсант».

Сам «Яндекс» причины отказа в размещении рекламы не объясняет, в магазине считают, что поводом послужило крымское происхождение товара.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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