За прогулку по лесу в Севастополе можно заплатить миллион рублей

В Севастополе ужесточили наказание за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство города на внеочередном заседании объявило особый противопожарный режим.

Из-за жаркой и сухой погоды в Севастополе сохраняется вероятность возникновения крупных пожаров. Поэтому власти установили режим повышенной готовности для чрезвычайных ведомств и ввели дополнительные требования к пожарной безопасности.

«В том числе запреты на посещения гражданами лесов, за исключением мест организованного отдыха, на разведение костров, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне», – цитирует «Новый Севастополь» директора департамента общественной безопасности Владимира Татарчука.

На время действия особого противопожарного режима штрафы увеличены вдвое, и для некоторых категорий нарушителей могут достигать одного миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в Ялте уже несколько дней продолжается крупный пожар в урочище Уч-Кош. Площадь пожара достигла 26 гектаров, для тушения огня задействована авиация – вертолеты МИ-8 и самолет ИЛ-76, а также 485 человек. В МЧС прогнозируют, что площадь пожара увеличиваться не будет, так как огонь удалось взять в кольцо.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.08.18

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