В Крыму горит заповедник

В урочище Уч-Кош в окрестностях Ялты продолжается борьба с огнем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар в горно-лесном заповеднике начался днем 11 августа. Через несколько часов площадь пожара достигла 19 гектаров, тушение осложнялось рельефом местности и ветром. В Крым из Москвы для тушения отправили самолет МЧС ИЛ-76, который сбросил вечером 12 августа на очаг пожара 42 тонны воды. В борьбе с огнем задействованы три вертолета МЧС Ми-8 и около 500 человек.

В данный момент пожар локализован на площади 26 гектаров.

«Для предотвращения распространения огня на большую территорию личный состав патрулирует границы пожара. Главное управления МЧС России по Республике Крым выражает отдельную благодарность волонтерам и добровольцам, а также всем неравнодушным жителям Ялта, которые проявили самоотверженность и пришли на помощь в ликвидации пожара», – заявили в республиканском ГУ МЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.18

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