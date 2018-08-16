Лесную зону Ялты снова охватил пожар

Жители Ялты сообщают о новом пожаре в лесной зоне города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане распространяют в социальных сетях фотографии, на которых заметен дым в горах.

«Начала дымиться лесная подстилка. Туда отправлены наши бригады», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе главка МЧС России по Крыму, добавив, что возгорание произошло в районе урочища Уч-Кош, к месту направлен вертолет.

Напомним, 11 августа в районе Уч-Кош возник крупный пожар, который продолжался несколько дней. Подразделениям МЧС удалось справиться с огнем к вечеру 13 августа. Площадь пожара составила 26 гектаров. Точные причины возникновения огня установят эксперты. По предварительной информации, одна из рассматриваемых версий – поджог.

В МЧС так же пока затрудняются назвать причины нового возгорания. Среди предположений – возгорание могло начаться в условиях жаркой погоды, с какого-либо тлеющего предмета. Спасатели уточняют площадь нового пожара.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 16.08.18

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