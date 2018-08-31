По факту пожара в Крымском заповеднике возбудили уголовное дело

В Крыму возбудили уголовное дело из-за пожара в лесной зоне Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расследованием занимаются сотрудники полиции.

«Уголовное дело, возбужденное по факту возгорания в Крымском природном заповеднике, находится в нашем ведомстве. Проводятся всесторонние проверки, в том числе и с выездом на место», – заявил заместитель начальника УМВД России по Ялте Вадим Скорик.

По его словам, полицейские заметили, что посетители заповедника не соблюдают правила нахождения на территории. Скорик рассказал, что лично задержал мужчину, который разводил костер, несмотря на запрет.

Как уже сообщал «Новый День», пожар в урочище Уч-Кош возник 11 августа и продолжался несколько дней. Подразделениям МЧС удалось справиться с огнем к вечеру 13 августа. Площадь пожара составила 26 гектаров. По одной из версий, возгорание в заповеднике могло начаться из-за поджога. Спустя несколько дне после того как пожар был потушен, в Уч-Кош произошло новое возгорание.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 31.08.18

Хитрый житель Севастополя 13 лет жил за счет Украины и России. / К «Черным водам» в Крыму добавятся горькие. / Засуха оставила крымских аграриев без 4 миллиардов рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»