За стихийные свалки в Крыму хотят ввести жесткие санкции

В администрации Симферополя предлагают властям республики пересмотреть размер штрафов за выброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские чиновники не считают текущие санкции эффективными, так как суммы штрафов за подобные нарушения в Крыму одни из самых низких в стране.

В администрации Симферополя называют тяжелой ситуацию с мусором в городе, объясняя ее нехваткой техники и постоянными поломками. Кроме того, навалы строительных отходов, которые горожане оставляют на площадках, коммунальщикам приходится расчищать вручную, что требует больших временных затрат. По словам замглавы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, было зафиксировано несколько случаев, когда спустя несколько дней после расчистки навала, свалка снова образовывалась на том же месте.

«За прошедшую неделю было вывезено 1670 кубических метров крупногабаритных отходов и строительного мусора. Стихийные навалы отходов ликвидированы в объеме 180 кубических метров. Горожане, по-прежнему, не спешат заключать договоры со специализированными организациями. Старую мебель, плитку, оконные рамы и многое другое сбрасывают в контейнеры или рядом с ними», – заявил Гуменюк, добавив, что за прошедшую неделю по подобным нарушениям чиновники составили 47 протоколов.

Между тем, от стихийных свалок мусора страдают и жители южнобережных поселков. В населенных пунктах Большой Ялты отмечают увеличение количества туристов, но не всех приезжающих на отдых заботит чистота и порядок. Местные жители жалуются, что приезжие нередко складируют мусор прямо у дорог или в ближайших кустах, чтобы не нести пакеты с отходами до ближайшего контейнера. В связи с этим крымчане просят городские службы усилить контроль за ситуацией с мусором в поселках ЮБК и привлекать к ответственности туристов и местных жителей, которые, несмотря на все просьбы, создают стихийные свалки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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