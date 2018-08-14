Слишком грязно: вице-мэра Симферополя отправили в отставку

Заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк лишился своего поста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гуменюк курировал сферу ЖКХ, но не смог справиться с мусором в крымской столице.

«Уволен за провал работы по уборке мусора, – сообщил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк. – Хозяйственно-финансовую деятельность компании по вывозу мусора «Экоград» проверит прокуратура».

Гуменюк работал в должности вице-мэра 9,5 месяцев.

Напомним, в Симферополе хотят существенно повысить штрафы за несанкционированные свалки: проблемы с мусором в городе объясняют нехваткой техники и постоянными поломками. Кроме того, навалы строительных отходов, которые горожане оставляют на площадках, коммунальщикам приходится расчищать вручную, что требует больших временных затрат. А на месте только что ликвидированных свалок тут же вырастают новые.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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