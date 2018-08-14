Полная катастрофа: Украине объяснили, почему нельзя ссориться с Россией

Украина ни в коем случае не должна разрывать торговые отношения с Россией, иначе ее ждет катастрофа. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-президент «Незалежной» Виктор Ющенко раскритиковал Киев за сохранение экономических связей с Москвой и призвал немедленно прекратить все контакты.

Однако специалисты считают, что Украина уже ощутила негативный эффект от разрыва отношений в ряде отраслей:

«Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиационной: уже три года Украина не может произвести ни одного самолета», – отметил Суслов.

По его словам, торговля с Россией выгодна Украине: это дает значительный рынок для сбыта своих товаров, дает возможность закупать то, что критически важно для страны. «Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу», – подчеркивает экс-министр.

И добавляет: «Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения – это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год – только по одной-единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.08.18

На Украине предлагают потратить деньги Трампа на «разборки» в Азовском море. / В Крыму ФСБ «выловила» более 700 килограммов нелегальной камбалы и кефали. / Украинские политики считают своих сограждан рабами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»