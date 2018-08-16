«Раз – и все!» На Украине призвали полностью заблокировать границу с Россией

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк потребовал полностью закрыть границу Украины с Россией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», генерал считает, что перекрыть только железнодорожное сообщение недостаточно.
«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение – давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ».
При этом границу, видимо, нужно закрывать только для россиян, так как Вовк обеспокоился судьбой украинских «заробитчан», находящихся в России:
«Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Все-таки авиарейс – недешевая штука», – цитирует генерала «Обозреватель».
Тем не менее, Вовк настаивает, что решение о разрыве всех отношений Украины с РФ должно приниматься прямо и однозначно:
«Или мы продолжаем торговать, общаться с РФ, или полностью закрываем любые отношения», – резюмировал генерал.
Напомним, украинские эксперты не раз отмечали, что разрыв отношений с РФ приведет «Незалежную» к катастрофе.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 16.08.18
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