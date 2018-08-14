Немецкий политик: крымский референдум спас планету от третьей мировой

Бывший депутат бундестага и экс-статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер посветил Крымскому референдуму главу в своей книге.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», Виммер посетил полуостров в прошлом году. Накануне немецкая делегация вновь прибыла в республику. Однако на этот раз Виммер не смог отправиться в поездку из-за состояния здоровья.

Немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер отметил, что после того как здоровье его коллеги стабилизируется он намерен снова посетить Крым.

Политик также рассказал о новой книге, написанной Виммером. «Он пишет очень много о России, о глобальной политике и задевает проблемы Крыма, где анализирует вопрос референдума, свою поездку и общение с простыми людьми. Он выдвигает тезис, что, может быть, референдум в Крыму предотвратил третью мировую войну», – цитирует РИА «Новости» Маурера. Книга будет презентована в Берлине и в Крыму. Не исключено, что в будущем ее переведут на русский язык.

По словам Маурера, европейцы уже не боятся ехать в Крым, так как благодаря проекту «Народная дипломатия. Истина о Крыме. Реальность против мифов» они узнали правду о положении дел на полуострове. Он подчеркивает: «Интерес к Крыму очень большой».

«Народная дипломатия была правильным ответом на политическую ситуацию в Европе… Это колоссальный результат! Если мы пару лет назад еще агитировали, объясняли, успокаивали людей, то сейчас они едут сами, видят гостеприимство крымчан», – сообщил политик и добавил, что в ближайшее время в Германии планируют создать Клуб друзей Крыма, по аналогии бельгийскому.

Отметим, в составе немецкой делегации, прибывшей в Крым, политики и инвесторы. 16 августа в Севастополь прибудет еще одна делегация из Германии, в ее состав войдут более 40 человек.

Симферополь, Анастасия Зук

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