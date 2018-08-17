Берлин – Симферополь: в Крыму предложили пустить поезд дружбы из Германии

В Крыму предложили пустить поезд дружбы Берлин-Москва-Симферополь после окончания строительства железнодорожной части Крымского моста.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», с данной инициативой выступил во время встречи с немецкими делегатами, прибывшими в Крым, министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. По его словам, поезд дружбы станет инструментом для дальнейшего развития дружеских взаимоотношений между Крымом и Берлином.

Как сообщил РИА «Новый День» сопровождающий делегацию представитель Совета министров Юрий Либеров, немецкая сторона заинтересована в реализации данного проекта. Он также напомнил, что аналогичный поезд дружбы в начале июня прибыл Берлина в Москву, а теперь его маршрут собираются разнообразить. «Они отреагировали положительно и ждут, когда Россия запустит движение железнодорожной части Крымского моста. Их не пугают никакие санкции», – сообщил Либеров.

Напомним, в составе немецкой делегации, прибывшей в Крым, политики и инвесторы.

Берлин, Анастасия Зук

Берлин. Другие новости 17.08.18

С гранатой в кармане: на вокзале Севастополя поймали горожанина с боеприпасами. / Правительство Крыма наступает на старые грабли. / В Евпатории напали на беременную. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»