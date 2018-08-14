Скандал в Крыму: водитель автобуса бросил туристку, уехав с ее сыном-инвалидом

В Симферополе водитель рейсового автобуса «Судак – Севастополь» бросил одну из пассажирок на промежуточной автостанции.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», жительница Санкт-Петербурга отправилась на отдых в Севастополь вместе со своим сыном-инвалидом. Мальчик с рождения не видит, кроме того у него инсулинозависимый тип диабета, поэтому ребенка нельзя оставлять одного, так как любой стресс может вызвать скачки сахара в крови и привести к необратимым последствиям.

Путешествовали россияне на автобусе по единому билету. В Судаке туристы пересели в крымский автобус, чтобы доехать до Севастополя. Автобус остановился на станции в Симферополе. Воспользовавшись случаем, женщина отлучилась в туалет, предварительно предупредив соседей и водителя. Однако когда туристка вернулась на стоянку, то автобуса и след простыл.

Женщина обратилась за помощью к диспетчеру, который помог организовать «погоню». Пока туристка не догнала автобус с сыном, мальчик пребывал в шоковом состоянии и не мог понять, что происходит.

«Ребенок был в шоке и некоторое время не мог даже говорить. Пассажиры автобуса заявили: они предупреждали водителя, что мать ребёнка не ещё вернулась. На тот бросил в ответ: если захочет – догонит», – написал в соцсетях муж туристки. Он отмечает, что ситуация из ряда вон выходящая, а с учетом того, что мальчик не видит с рождения и у него инсулиновый диабет, любой стресс мог иметь для него фатальные последствия.

«Найти и наказать. Хотя бы для того, чтобы в нашей ситуации не оказались другие люди. Точно, что человеческие жизни ему доверять нельзя, ибо они для него лишь груз», – заключил мужчина.

По версии местных СМИ, перевозками занималась севастопольская транспортная компания «Ника-тур», однако там от автобуса, указанного пострадавшей стороной, открестились. « У нас нет автобуса с такими номерами», – заявили РИА «Новый День» в ООО «Ника-тур».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.08.18

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