Водителя не достать: за то, что автобус не дождался на станции пассажира, накажут контролера

В Крыму накажут контролера автостанции «Курортная» за скандал с туристами из Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Новый День», жительница северной столицы отправилась на отдых в Севастополь вместе со своим сыном-инвалидом. Мальчик с рождения не видит, у него инсулинозависимый тип диабета, поэтому ребенка нельзя оставлять одного. В Судаке туристы пересели в крымский автобус, чтобы доехать до Севастополя. На автостанции «Курортная» автобус остановился. Воспользовавшись случаем, женщина отлучилась в туалет, предварительно предупредив соседей. Когда туристка вернулась на стоянку, то автобуса и след простыл. Догнать автобус с сыном ей помог диспетчер автостанции, к которому туристка обратилась за помощью.

Отметим, отправляясь из Симферополя водитель был предупрежден о том, что женщина не вернулась, однако это его не остановило.

В «Крымавтотрансе» РИА «Новый День» заявили, что практически бессильны в данной ситуации и не смогут наказать ни водителя автобуса, ни перевозчика ООО «Ника-тур», зарегистрированного в Севастополе.

«Это севастопольский перевозчик, и мы не можем повлиять на него. Мы не контролируем выполнение договорных условий. Мы можем только проверять билеты на промежуточных станциях. Будет наказан контролер, который не выполнил свои должностные инструкции: он проверил билеты отъезжающих с этой автостанции, а с ведомостью не сверил количество пассажиров, находящихся в салоне. Теперь он получит выговор», – рассказал директор крымского предприятия Игорь Корубчук.

Он также подчеркнул, что чаще всего жители и гости полуострова жалуются в «Крымавтотранс» на хамство водителей и на состояние транспортных средств. «Около 70% – жалобы по данным поводам. Мы их передаем в министерство транспорта, они направляют материалы перевозчику, который уже принимает меры», – сообщил Коробчук. Отметим, судя по инциденту с туристами из Санкт-Петербурга, данная схема работает только в том случае, если перевозчик крымский, да и то не всегда.

Напомним, в севастопольской транспортной компании «Ника-тур» от автобуса, указанного пострадавшей стороной, открестились.

Симферополь, Анастасия Зук

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