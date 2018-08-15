Крымский автобус попал в ДТП под Воронежем, есть погибшие

В Воронежской области один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП с пассажирским автобусом.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», инцидент произошел в 5 часов утра в Бобровском районе на автодороге «Дон». Автобус, следовавший из Москвы в Крым, врезался в движущийся в попутном направлении «КамАЗ» с полуприцепом. Известно, что за рулем общественного транспорта находился 52-летний крымчанин.

«В результате ДТП пассажир автобуса , 43-летняя жительница Крыма, скончалась на месте происшествия. Четыре пассажира с различными травмами были госпитализированы», – сообщили в пресс-службе МВД Воронежской области. Всего в пассажирском автобусе следовали в Крым 50 пассажиров, в том числе шесть детей.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Воронеж, Анастасия Зук

Воронеж. Другие новости 15.08.18

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