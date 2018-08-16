Украина собирается напугать Россию фанерным оружием

Власти Украины собирается демонстративно поиграть мускулами, чтобы показать всему миру (в первую очередь, своими избирателям и России) мощь собственного военно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец анонсировал военный парад, намеченный в Киеве на 24 августа:

«Уподоблюсь журналисту и не буду держать в себе «бомбовую» информацию. Итак, немного инсайда. На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные.

Планируется, что по Крещатику пройдёт оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха», автоматизированная РСЗО «Верба», новая самоходная 155-мм гаубица «Богдана» и ряд других новинок. Полный перечень оглашать не буду. Дабы не переходить дорогу тем, кто это затеял во всей красе и масштабности)

Конечно, как хорошо информированный оптимист, на такой широкий показ я бы вряд ли решился. Хотя бы потому, что для вывода на госиспытания и на серийное производство по отдельным образцам еще придётся сильно попотеть. Но, с другой стороны, а почему, собственно, и не показать? В общем, ждите премьер».

Это сообщение вызвало ликование в рядах радикальных националистов, которые тут же потребовали бросить все новинки на борьбу с врагом.

Однако сотрудники крупнейшего на Украине предприятия по производству ракетно-космической техники «Южмаш» их пыл охладили.

«ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено, – написал в соцсетях один из сотрудников предприятия. – ОТРК Гром, который ни разу не Сапсан, делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны, – тоже не существует, даже в опытном экземпляре. Это я, как работник Южмаша, точно знаю. В связи с этим вопрос: как верить всему остальному? В любом случае, ездить на параде нечему. Разве что фанерному макету».

Его поддержали другие пользователи соцсетей:

Однако Украина продолжает интриговать своих граждан и весь мир рассказами о своем новейшем вооружении, которое вот-вот представят широкой публике.

Специалисты считают подобные сообщения фейками и утверждают, что «Незалежной» нечего показывать на парадах, кроме фанерных муляжей.

«Беда в том, что фейки имеют такое печальное свойство – они ширятся и овладевают массами, – заявил сотрудник «Южмаша» Алексей Василенко. – Один профильный аэрокосмический портал сегодня публикует ссылку на опять же профильный оборонно-промышленный и оружейный блог, где на чистом аглицком, но без ссылки на источник, сообщается о том, что на параде будет-таки новый тактический ракетный комплекс с дальностью не то до 300 км, не то до 500 км. Название комплекса не указали, но цифры по дальности дают понять, что речь идет соответственно не то о Громе-2, не то о Сапсане. На самом деле это разные комплексы, и путать их может только дилетант. Объединяет их то, что оба они не существуют. Если что и можно показать, то это шасси с установленным на нем фанерным муляжом а-ля «Армата-на-Красной-площади». Фиксируем второе и третье пробитие дна. Особенно печально, что фейсбук-публикации лайкнули, в том числе, и знакомые мне люди, не чуждые нашей отрасли.

Резюме: горе-спысылысты и горе-жырнылысты вместо информирования общественности пудрят ей мозги. При этом успешно кормят дерьмом не только нас, но и друг друга».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.08.18

Поезд в Крым: определены основные направления железнодорожного сообщения с полуостровом. / В Белогорске заболевшим детям-инвалидам давали просроченное лекарство. / Чиновники Симферополя решили наказать горожан за несанкционированное обустройство дворов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»