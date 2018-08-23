Киев обещает Кремлю землетрясение

Киев обещает Москве землетрясение. Об этом заявил депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для таких предсказаний послужил парад в честь Дня независимости Украины, который пройдет в Киеве 24 августа.

«Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», – изрек Барна.

Было заявлено, что в параде примут участие более 4 тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники в том числе и танк Т-64, который по мнению Барны, по характеристикам превосходит российские танки на базе «Арматы» и является самым надежным танком в мире.

Ранее сообщалось что во время парада по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха», автоматизированная РСЗО «Верба», новая самоходная 155-мм гаубица «Богдана» и ряд других новинок.

Однако сотрудники ВПК Украины заявили, что большинство из анонсированных образцов пока не существует ни «в железе», ни на бумаге.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.08.18

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