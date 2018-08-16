«Чтобы не испортила праздник»: в Ялте не пустили в детсад девочку-инвалида

В Ялте 4-летнюю дочку-аутиста не пустили на детский праздник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 10 августа, когда в детском саду праздновали 180-летие Ялты. Официально девочке отказали в посещении детсада из-за признаков простуды.

Однако мама ребенка утверждает: что причина в том, что родители других воспитанников детсада негативно относятся к ее дочке из-за инвалидности, так как она якобы мешает остальным детям. Поэтому они и настояли на том, чтобы девочку не пустили на праздник.

На то, что девочку-аутиста недолюбливают в детском саду, женщина жаловалось и ранее, считая, что ее ребенка хотят выжить из группы. Ее предположение, по сути, подтвердил и осмотр в поликлинике после инцидента в детсаду: врач выдал справку о том, что ребенок был здоров в тот день, когда его не пустили в учреждение.

Между тем, в управлении образования администрации Ялты разделяют позицию сотрудников детского сада, считая, что женщина может преувеличивать проблему. По словам начальника управления Ренарда Кутковского, девочку в детсад привел несовершеннолетний брат, что является нарушением. Учитывая, что у ребенка были признаки простуды, на этот факт обратили внимание родители других воспитанников. После чего воспитатель пригласила медработника, который провел осмотр девочки и заявил о необходимости обратиться в поликлинику.

«В понедельник мама привела ребенка в детский сад со справкой от 10 августа, что он здоров, и ребенок в этот день обучался. Во вторник и среду ребенка не было в детском саду. Мама говорит, что по семейным обстоятельствам. В четверг она опять привела его в детсад: ребенок здоров, состояние удовлетворительное. Мы предполагаем, что во вторник и среду он долечивался», – рассказал РИА «Новый День» Кутковский.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма подтверждают, что в медицинском журнале детсада есть записи о признаках простуды девочки: «Ребенка не выгнали с праздника, а по показаниям медицинского работника направили домой», – подчеркнули в пресс-службе министерства, добавив, что по имеющейся информации, ранее семья девочки не сталкивалась в детсаду с тем, что ребенка не допускали к утренникам и другим праздникам.

Примечательно, что ни в управлении образования администрации Ялты, ни в Минобразе Крыма не считают девочку аутистом, так как, по словам чиновников, никаких документальных подтверждений этому нет, и ребенок занимается в общей группе.

«В учреждении нет справки о том, что у ребенка есть подобный диагноз. Если бы мама девочки предоставила справку, что ребенок аутист, и заключение, мы бы создали условия для нее в другом детском саду, где есть соответствующие специалисты. К примеру, в 67-м детском саду, где есть инклюзивные группы, психолог, адаптированная программа», – сообщил Кутковский.

Сотрудники управления образования и Минобраза Крыма знают о жалобе, которую горожанка подала в прокуратуру, и ожидают решения надзорного ведомства. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в прокуратуре Ялты, жалоба была зарегистрирована 13 августа, проверка уже проводится.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 16.08.18

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