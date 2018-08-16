В Севастополе отменили скандальный запрет для чиновников

Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова убедили отказаться от цензуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города отменил постановление, которое на протяжении почти года запрещало сотрудникам правительства напрямую общаться с представителями СМИ.

Напомним, в сентябре 2017 года было издано особое поручение губернатора №111, согласно которому чиновники должны были направлять журналистов за комментариями в пресс-службу правительства. Предоставлять какую-либо информацию в обход пресс-службы сотрудникам правительства запрещалось, что значительно усложнило работу СМИ. Документ раскритиковали в региональном отделении Союза журналистов России, поручение требовали отменить и в Совете Федерации. В запрете Овсянникова на общение с прессой кроме нарушения прав журналистов эксперты усмотрели и неуверенность губернатора, решившего таким образом скрыть недостатки своего руководства городом.

Новый директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун заявил, что ответственность за принятие скандального постановления лежит на его предшественниках, которые ранее отвечали за информационную политику Севастополя. Шагун подчеркнул, что является противником подобных подходов, в нецелесообразности таких отношений с журналистами ему удалось убедить и губернатора.

«Никакие административные барьеры не могут обеспечить полноценную работу с правительством. Элементы цензуры недопустимы в открытом гражданском обществе», – сказал Шагун, пообещав, что в каждом департаменте правительства Севастополя появится пресс-секретарь для оперативного информирования журналистов по интересующим вопросам.

Как уже сообщал «Новый День», до Шагуна департамент общественных коммуникаций возглавлял Олег Беркович. На должности главного пиарщика правительства ему так и не удалось прийти к полному взаимопониманию с представителями СМИ и общественниками, его инициативы неоднократно вызывали разгромную критику. Тем не менее, сам Беркович, после увольнения получивший работу помощника губернатора, доволен своей работой на должности начальника департамента.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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