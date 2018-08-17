США обвинили Украину в «продажном» предательстве

Власти США призвали наказать Украину за продажу реактивных двигателей Китаю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пекин долгое время не мог наладить собственное производство реактивных двигателей. Американские эксперты отмечают, что именно этот «нюанс» был слабым местом китайской авиационной промышленности. Однако ситуацию исправила украинская компания «Мотор Сич», которая уже поставила 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10, известных также как L-15.

По данным «The Washington Times», контракт, подписанный украинской и китайской сторонами, предусматривает поставку 250 авиационных двигателей стоимостью 380 миллионов долларов.

Американские эксперты подчеркивают, что со стороны Украины «помощь» Китаю –удар в спину, и призывают администрацию президента США Дональда Трампа оказать давление на «Незалежную», чтобы остановить продажи.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году США заподозрили украинское предприятие «Южмаш» в поставках двигателей для северокорейской межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой. Украина не скрывала, что КНДР проявляла интерес к ракетным двигателям «Сатана».

Напомним, Киев уже пытался снять с себя подозрения, обвинив в поставках компонентов для ракет Россию: тогда в разговоре с пранкерами глава «Южмаша» сообщил, что «Незалежная» сотрудничает с КНДР более 14 лет, а всю вину спишут на РФ.

Пекин, Анастасия Зук

Пекин. Другие новости 17.08.18

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