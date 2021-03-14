Китай решил отомстить Украине в Крыму

Китайская народная республика приняла решение установить самые широкие отношения с российским Крымом.

По мнению украинских экспертов, таким образом, Пекин мстит Киеву за введённые президентом Зеленским по указке США санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич», производящее вертолётные двигатели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам украинских журналистов, КНР больше не будет сохранять нейтралитет в крымском вопросе и «щадить чувства» президента Владимира Зеленского.

Так, в Крыму уже ведёт переговоры с местными властями представительная делегация китайских бизнесменов.

«На полуостров прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Каем для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021», – пишут украинские СМИ со ссылкой на крымских коллег.

Стороны договорились о «налаживании долговременного сотрудничества в области туризма и курортно-оздоровительной сфере. Пекин готов инвестировать средства в Крым, чтобы на полуостров могли приезжать отдыхать граждане КНР».

Китайские бизнесмены посетили также виноградные производства, сельскохозяйственные предприятия и территории с залежами лечебных грязей.

Глава китайской делегации Чжао Кай «передал приглашение предпринимателям и чиновникам Крыма посетить КНР с ответным визитом».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.21

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