МИД Украины заявил, что Пекин не признал Крым и запретил китайским госорганам контакты с полуостровом

Китай не признаёт «аннексию Крыма» и запрещает всем органам центральной и исполнительной власти страны любые контакты с полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйченом.

«Из ключевого: правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и довело до сведения органов центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными властями», – написал Енин у себя в Фейсбуке и добавил, что стороны договорились «о либерализации торговли между Украиной и КНР и об активизации контактов между людьми».

«Активизация межчеловеческих контактов – общий приоритет. По поручению президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс», – заявил он.

Отметим, что Китай никогда не заявлял об официальном признании Крыма и не вёл переговоры с властями полуострова от лица государственных органов, однако самым активным образом поощряет коммерческие и туристические контакты, особенно после введения Киевом по указке США санкций против китайских бизнесменов.

Разговоры о том, что КНР может пойти на признание Крыма появились после того, как Зеленский незаконнно национализировал производящее вертолётные двигатели предприятие «Мотор Сич», куда китайские инвесторы уже успели вложить многомиллионные инвестиции в долларах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.04.21

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