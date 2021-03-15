Пекин призвал Украину не политизировать китайский бизнес в Крыму

Сотрудничество Китая с Россией в Крыму основано строго на рыночных принципах. Политизация исторических контактов КНР и Крыма со стороны Украины – неуместна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян, комментируя реакцию Киева на посещение Крыма представительной делегацией китайских бизнесменов.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», – приводит ТАСС слова Лицзяня.

«Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы», – добавил китайский дипломат.

Как сообщал «Новый День», Китайская народная республика приняла решение установить самые широкие отношения с российским Крымом.

По мнению украинских экспертов, таким образом, Пекин мстит Киеву за введённые президентом Зеленским по указке США санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич», производящее вертолётные двигатели.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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