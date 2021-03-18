Китай запускает лавинообразный процесс признания Крыма – украинский политолог

Активное сотрудничество КНР с Крымом расширяет меру дозволенного и для других союзников Пекина, которые пока не приходят на полуостров, опасаясь окриков из ЕС и США.

Вероятно, уже через несколько лет Китай признает российский Крым, и за ним сразу потянутся десятки стран из Африки и Азии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Китайская большая делегация Торгово-промышленной палаты Китая посетила Крым и будет экспортировать оттуда товары. Вино, все остальное, сельскохозяйственную продукцию…

Я с китайскими дипломатами хорошо общаюсь – они расширяют «окно Овертона». Если Китаю можно – другим можно. Если дальше этот процесс пойдет, мы получим кризис на протяжении ближайших пяти-десяти лет, когда Китай может признать Крым российским и за ним потянутся африканские и другие страны, понимаете? И это будет проблема», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», Китайская народная республика приняла решение установить самые широкие отношения с российским Крымом.

По мнению украинских экспертов, таким образом, Пекин мстит Киеву за введённые президентом Зеленским по указке США санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич», производящее вертолётные двигатели.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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