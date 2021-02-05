Китай вводит масштабные санкции против Украины

Руководство КНР предприняло ряд болезненных мер против украинского агросектора и металлургии. Они стали ответом на введённые президентом Зеленским по указке США санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич», производящее вертолётные двигатели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» рассказал украинский эксперт Сергей Белашко.

По его словам, запрет Китая на поставки украинской сельхозпродукции и металла приведёт к тому, что их некому будет сбывать на уже сложившихся десятилетиями рынках.

«Можно вспомнить антикитайские санкции Киева. Иными словами, санкции против крупнейшего торгового партнёра Украины. Ответ на эти санкции уже анонсирован официальным заявлением МИД КНР – Китай перестаёт покупать украинскую кукурузу, сою, пшеницу, сахар и прочие агротовары, а также металлопродукцию.

В итоге Украина оказывается с очень большим минусом в торговом балансе, потому что, естественно, украинская кукуруза в таких количествах, которая шла в Китай, или подсолнечное масло – не нужна ни в ЕС, ни в США. Можно как-то пробиваться на ближневосточные рынки, но на этих рынках достаточно плотно сидят США, ЕС, Россия, Турция и Канада. И, собственно, ловить там «Украинушке» нечего», – приводит «ПолитНавигатор» слова Белашко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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