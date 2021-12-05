Гаага уведомила Киев о получении шести китайских исков против Украины на сумму $4,59 миллиарда

Третейский суд в Гааге направил в Киев официальное уведомление об исковых заявлениях от китайских юристов против Украины, которая обманула инвесторов КНР, вложивших огромную сумму в украинское предприятие «Мотор Сич».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о получении письма из Нидерландов сообщает Минюст Украины.

«Обращаем внимание, что истцами в этом арбитражном производстве являются шесть физических лиц – граждан Китайской Народной Республики. Арбитраж основан ad hoc, местом арбитражного производства избран город Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда в Гааге», – говорится в ответе украинского Минюста на запрос «Радио Свобода».

При этом, украинская сторона заранее настаивает на «необоснованности» китайских претензий, и называет исковую формулировку – «нарушение режима справедливого отношения и экспроприация инвестиций» – якобы не соответствующей соглашению между Пекином и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее о направлении иска в Нидерланды китайскими инвесторами сообщила компания из КНР Beijing Skyrizon.

«В соответствии с «Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США», – заявили в Beijing Skyrizon.

Напомним, в начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич». В Пекине назвали решение Киева необоснованным и потребовали соблюдения законных прав инвесторов.

В марте суд в Киеве арестовал 100% имущества и активов предприятия «Мотор Сич», а затем Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «о защите национальных интересов в сфере авиадвигателей». На заседании СНБО было решено вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Законопроект о национализации предприятия утвердила Верховная рада.

Симферополь, Валентин Карамазов

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