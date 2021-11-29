Гаага ждёт: китайцы намерены взыскать с Украины $4,5 миллиарда

Китайский инвестор Beijing Skyrizon, вложивший огромную сумму в украинское предприятие «Мотор Сич», подал иск и добивается через суд в Гааге возмещения убытков в $4,5 млрд.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба китайской компании.

Напомним, в начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич». В Пекине назвали решение Киева необоснованным и потребовали соблюдения законных прав инвесторов.

В марте суд в Киеве арестовал 100% имущества и активов предприятия «Мотор Сич», а затем Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «о защите национальных интересов в сфере авиадвигателей». На заседании СНБО было решено вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Законопроект о национализации предприятия утвердила Верховная рада.

Теперь украинское государство ответит перед китайцами в суде.

«В соответствии с «Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США», – заявили в компании Beijing Skyrizon.

Симферополь, Валентин Карамазов

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