«Экономика Украины понесет огромный ущерб»: Киев предостерегли от национализации «Мотор Сич»

Национализация запорожского предприятия «Мотор Сич», производящего двигатели для авиатехники, серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и может обернуться для Украины серьезными экономическими потерями. С таким предупреждением выступил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

По мнению эксперта, ситуация с «Мотор Сич» «ухудшит инвестиционный климат на Украине». «Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», – цитирует политолога РИА «Новости».

Как считает Хун Тао, пока нет необходимости в масштабном ответе на санкции Киева против китайских инвесторов, так как украинские власти могли предпринять такой шаг под внешним давлением. Однако, подчеркнул он, правительство Украины «должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски». По словам эксперта, «слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим».

Украина уже сейчас испытывает проблемы с привлечением инвестиций, констатировал политолог. Но если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а «обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя», то это «обернется серьезным ущербом для экономики Украины», полагает политолог. Также это грозит привести к тому, что «передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», предупредил он.

Эксперт призвал инвесторов к осторожности в приобретении компаний на Украине, в противном случае можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».

Напомним, в начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов, вложивших многомиллионные инвестиции в долларах в предприятие «Мотор Сич». В Пекине назвали решение Киева необоснованным и потребовали соблюдения законных прав инвесторов.

В марте суд в Киеве арестовал 100% имущества и активов предприятия «Мотор Сич», а на прошлой неделе Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о защите национальных интересов в сфере авиадвигателей. На заседании СНБО было решено вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Ожидается, что законопроект о национализации предприятия в ближайшее время будет внесен в Верховную раду.

Киев, Наталья Петрова

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