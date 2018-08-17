В Крыму перехватили 30 тонн нелегального спирта

Сотрудники ФБС совместно с МВД Крыма изъяли из незаконного оборота 30 тонн контрафактного спирта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нелегальный алкоголь пытались провезти на полуостров выходцы с Северного Кавказа. Фуру, в которой находилась жидкость без сопроводительных документов, задержали в в Джанкое.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, спирт был упакован в пластиковые ёмкости по 10 литров каждая. Их спрятали от любопытных глаз за мешками с отрубями. Общая стоимость партии оценили в полтора миллиона рублей.

При этом правоохранители заявляют, что эта фура не первая:а крупный канал поставки контрафакта на территорию республики работал, как минимум, с начала текущего года: из спирта делали водку и распространяли готовую продукцию в гостиницах и ресторанах ЮБК.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.08.18

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