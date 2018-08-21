В Крыму накрыли подпольный цех с нелегальным спиртом

В Крыму задержали очередную фуру с крупной партией нелегального алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ совместно с МВД перехватили грузовую машину, в которой находилось более 25 тонн контрафактного спирта. Алкоголь перевозился под видом строительных материалов.

После задержания фуры в ФСБ сообщили о пресечении деятельности преступной группы, которая занималась незаконным ввозом спирта и дальнейшим производством нелегальной алкогольной продукции в подпольном цеху.

«В помещении обнаружена и изъята партия алкоголя одной из популярных марок с поддельными марками акцизного сбора», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», ранее сотрудники силовых структур изъяли из незаконного оборота 30 тонн контрафактного спирта. Партию алкоголя перехватили в Джанкое, спирт был упакован в пластиковые емкости, которые спрятали за мешками с отрубями.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.08.18

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