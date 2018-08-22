Крым теряет уникальность: заповедные места превращаются в помойку (ФОТО)

Крым теряет свои уникальные природные сокровища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за Тихой бухтой в Коктебеле и Большим Атлешем на Тарханкуте под угрозой оказался Караларский региональный ландшафтный парк, более известный как Генеральские пляжи.

Он тянется вдоль побережья Азовского моря до поселка Золотого: только степь, прибрежные скалы и множество песчаных бухт или пляжей из ракушечника. По площади парк занимает более половины территории Керчи (68,06 кв. км и 108 кв. км – соответственно) и относится к особо охраняемым природным территориям. До недавнего времени сюда добирались немногие: далеко от города, плохие дороги и озеро Чокрак, расположенное чуть ближе, работали определенным фильтром.

Однако в этом сезоне все изменилось. Поток туристов, иногда из самых отдаленных регионов, судя по автомобильным кодам (Архангельская область, Томск, Екатеринбург), в поисках уединенного отдыха хлынул на заповедное побережье Азовского море.

Отметим, что проезд на автомобиле сюда возможен, но только по одному маршруту, заезд в бухты запрещен, о чем предупреждают указатели. Но на них просто не реагируют.

Генеральские пляжи не выдерживают такого пристального внимания.

«Были здесь в августе прошлого года. Очень понравилось. Было чисто, людей мало, а те, кто был – тихие, никому не мешали, спокойное соседство, красивые маленькие бухты и бесконечная степь. Решили в этом году повторить выезд с палаткой, почти в те же числа. И пожалели. Степь раскатали просто по-варварски, вдоль и поперек, местами едва ли не двухполосное движение, кое-где видно, что «лезли» просто в лоб. Проплешины пожаров, на которых все те же следы от автошин. Много мусора – и вдоль дорог, и в бухтах на импровизированных стоянках. Пришлось больше часа собирать «следы пребывания» отдыхающих до нас, чтобы просто палатку поставить и любоваться живописным видом береговой линии без бумажек, пластика и стекла. И понятно ведь, что 99% сюда приезжающих едут на машинах, но мусор предпочитают либо просто бросать на месте стоянки, либо складировать в пакетах в придорожных кустах. Ветер разносит его по округе. Мусорных контейнеров нет, каких-то патрулей, сотрудников ООПТ, которые хоть как-то контролировали бы ситуацию, тоже», – рассказали «Новому Дню» очевидцы уничтожения заповедной зоны.

Не лучшим образом обстоит ситуация и возле озера Чокрак, берега которого тонут в мусоре. Справедливости ради стоит отметить, что он время от времени все-таки вывозится, но общую картину это обстоятельство не меняет.

В минэкологии Крыма, куда «Новый День» отправил имеющиеся фотодоказательства, обещали «уточнить этот вопрос».

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 22.08.18

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