Минприроды Крыма не увидело в раскатанном и сожженном заповеднике нарушений

Чиновники регионального министерства экологии и природных ресурсов не обнаружили нарушений природоохранного законодательства на территории природного парка регионального значения «Караларский».

Как рассказали РИА «Новый День» в ведомстве, после обращения информагентства в минприроды Крыма с фотодоказательствами о варварском уничтожении особо охраняемой природной территории был организована выездная проверка.

«С целью рассмотрения данного обращения, в соответствии со статьёй 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 24.08.2018 сотрудниками Министерства проведено рейдовое обследование территории, указанной в обращении. В ходе рейдового обследования факты нарушения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления не выявлены. В водоохранной зоне Азовского моря на территории природного парка регионального значения «Караларский» факты стоянки транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, не выявлены», – сообщается в официальном ответе профильного министерства.

При этом в ведомстве отметили, что «рейдовые обследования территории природного парка регионального значения «Караларский» осуществляется ежемесячно». Проводят их сотрудники Государственного автономного учреждения РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», штатная численность работников учреждения составляет 13 единиц.

Отметим, что на имеющихся в распоряжении «Нового Дня» фотографиях видно, что складированные в больших количествах в природорожных кустах пакеты с мусором лежат там не один день – их нельзя не заметить, как и свалки на пляжах популярных бухт, к примеру, в бухте Коровья, проплешины и кострища, оставшиеся от стихийных турстоянок.

Раскатанная вдоль и поперек заповедная степь также бросается в глаза еще издалека, если их, конечно, не закрывать на очевидное.

Чиновники не заметили ни мусора,

ни раскатанную степь,

ни автомобили на берегу.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 29.08.18

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