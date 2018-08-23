На Украине начинаются махинации с выборами президента

Выборы президента Украины собираются перенести: соответствующее обращение в Конституционный суд готовят в правительстве страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о переносе даты выборов президента сообщил депутат Верховной рады Леонид Емец. По предварительным данным, голосование хотят провести не в марте 2019 года, а не раньше июня.

Эксперты уже заявили, что переносом выборов пытаются добиться снижения явки – чем меньше избирателей придет на участки, тем проще будет подтасовать факты. А летом процент явки существенно снижается естественным образом.

Отметим, что неоднократно появлялась информация о планах кабмина вообще отменить в 2019 году. Один из рассматривающихся вариантов – объявить военное положение в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.08.18

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