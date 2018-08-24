Туристы испортили качество связи в Крыму

Из-за большого наплыва туристов в курортных регионах Крыма ухудшилось качество связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нынешняя инфраструктура связи не справляется с нагрузкой.

Об этом говорится в разъяснении министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, которое опубликовала на своей странице в Facebook глава Коктебельской поселковой администрации Валентина Прохоренко.

Как утверждается в сообщении, из-за значительного увеличения количества абонентов, базовые станции мобильной связи на территории населенных пунктов на береговой линии от Приморского до Судака работают со значительными локальными перегрузками.

«Многократное увеличение числа абонентов сверх расчетных значений приводит к тому, что пропускная способность системы не позволяет обработать все запросы пользователей. В результате, возникают отказы в предоставлении сервиса, деградация качества речи и передачи данных, вплоть до полной неработоспособности системы», – говорится в публикации.

Кроме того, утверждается, что в последние несколько лет абоненты стали чаще использовать интернет-трафик для голосовой и видеосвязи в мессенджерах, доступа к соцсетям, отправки фото и видео, в том числе потокового, что также многократно увеличивает нагрузку на сеть.

Как уже сообщал «Новый День», на низкое качество связи жалуются не только жители республики, но и соседнего Севастополя. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, в этом есть вина и материковых сотовых операторов: работающие в Севастополе компании не чувствуя никакой конкуренции, не спешат заниматься развитием инфраструктуры. Поэтому установленные в городе станции в туристический сезон не могут обеспечить нормальное качество связи и мобильного интернета.

Коктебель, Леонид Маковецкий

Коктебель. Другие новости 24.08.18

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