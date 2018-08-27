В Москве расстреляли жителя Крыма, одна из версий – заказное убийство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло на юго-западе столицы в ночь на воскресенье. Тело 35-летнего крымчанина с огнестрельными ранениями обнаружили на улице Теплый Стан.

Изучив записи камер наблюдения, следователи выяснили, что убийца настиг жертву у входа во двор: подошел со спины и выстрелил 4 раза, предположительно, из пистолета Макарова: три пули попали в плечо, одна в голову.

С места происшествия изъяты четыре гильзы калибра 9 мм, одна пуля, хирургическая маска, два телефона, ключи и пачка сигарет, сообщает агентство «Москва».

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.08.18

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