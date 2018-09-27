Севастополь предъявил территориальные претензии Крыму

Власти Севастополя не намерены закрывать обсуждение с правительством соседней республики как минимум по семи спорным участкам на границе двух субъектов РФ на Крымском полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы четкого административного «размежевания», возникшие при определении границ Крыма и Севастополя, поднимаются как депутатами, так и чиновниками.

«Это вопрос нормального, закономерного торга. Вопрос не закрыт. Он, в частности, касается тех территорий, которые примыкают к Большой севастопольской тропе. Буквально три или четыре дня назад мне звонили коллеги из департамента архитектуры и спрашивали документы, которые бы послужили обоснованием определения границ между Крымом и Севастополем», – цитирует «Новый Севастополь» председателя постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова.

По его словам, Крым также отказывается уступать Севастополю «объект» в районе села Верхнесадовое.

Ранее директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Марина Ракова сообщала о пяти спорных участках границы. Чиновники города надеются, что переговоры и утверждение границ будет завершено до конца года.

«Мы возобновили прерванный в марте прошлого года диалог с нашими соседями. Мы подготовили проектную схему границы с обозначением пяти отрезков, требующих детальных разбирательств и принятия решений о корректировке», – подчеркнула Ракова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.09.18

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