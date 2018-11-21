Губернатор Севастополя заявил о победе в территориальном споре с Крымом

Между Севастополем и Республикой Крым остался несогласованным один приграничный участок из девяти спорных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», договорённости по другим территориям полностью удовлетворили губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, отметившего, что город моряков не уступил «ни пяди» своей земли.

Это следует из его комментария по итогам двустороннего совещания с крымчанами при участии представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

«Как и договаривались мы ранее с Сергеем Валерьевичем (Аксёновым), сегодня провели совещание. У нас было 9 разногласий, осталось одно. Причем, мы нашли компромисс. Речь идет о Ялтинском заказнике. И после уточнения с минприроды РФ – небольшой участок оказался на территории Севастополя – мы окончательно готовы к утверждению границ», – сказал Овсянников и добавил, что «территория Севастополя не изменится и будет на 100% соответствовать той территории, которая была и во времена Советского Союза, и после этого».

«После достигнутого соглашения сегодня мы до конца подпишем соглашение в виде текстовой части... В течение первого квартала 2019 года проведем кадастровые работы. И после этого будем готовы уже полностью размежеванные границы утвердить», – цитирует губернатора портал «Новый Севастополь».

В свою очередь, зампред Совета министров Крыма Павел Королев заявил, что предстоит ещё кропотливая технологическая работа, которая потребует участия федеральной власти, добавив, что «речь идет о техническом уточнении границ федеральных заповедников».

«Поэтому нам необходима позиция федеральных органов исполнительной власти, компетенцией которых является регуляторика этих вопросов. Предстоит большая технологическая работа двух субъектов для точного отражения изменений в кадастровых картах, в правоустанавливающих документах, чтобы интересы правообладателей не пострадали», – пояснил Королев.

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов выразил удовлетворение результатами переговоров.

«Работа предварительная проведена очень серьезная. О сокращении земель речи не идет. Мы уточняем компетенцию органов власти. Граждане на себе это если и почувствуют, то только с положительной стороны, когда будут четко понимать, в какие органы обращаться для решения своих проблем», – отметил Степанов и добавил, что «одно разногласие, которое осталось, оно преодолимо в ближайшей перспективе».

Напомним, ранее власти Севастополя заявляли, что не намерены закрывать обсуждение с правительством соседней республики как минимум по семи спорным участкам на границе двух субъектов РФ на Крымском полуострове.

Вопросы чёткого административного «размежевания», возникшие при определении границ Крыма и Севастополя, поднимались как депутатами, так и чиновниками Севастополя.

Симферополь, Иван Капустин

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