Губернатор Овсянников выступает против поглощения Севастополя Крымом

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал вопрос о возможном объединении в один федеративный субъект города федерального значения Севастополь и Республики Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос губернатору был задан журналистом севастопольского интернет-портала «ИНФОРМЕР» на пресс-конференции для СМИ.

Корреспондент сослался на появившееся обсуждение в «узких кругах» и telegram-канале «о референдуме по поводу объединения Севастополя и Крыма – создания одного региона».

«Я не видел в Telegram-каналах такой информации. Может, она окольным путем донесена, но такой прямой постановки вопроса об объединении Крыма и Севастополя я пока в информационной повестке не вижу, тем более в СМИ. Поэтому считаю, что пока рано об этом говорить. Лично я – против», – ответил Овсянников.

Наблюдатели гадают, что имелось в виду губернатором под словами «пока рано об этом говорить»: что он впервые об этом слышит и, если что, готов этому противодействовать или уверен, что тема абсолютно надуманная, но если кому-то интересно его личное мнение, то он против.

Как сообщал «Новый День», недавно губернатор Севастополя заявил о победе в территориальном споре с Крымом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.18

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