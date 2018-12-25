Аксёнов отмежевался от претензий на Севастополь

Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг свою причастность к слухам вокруг объединения Севастополя и Крыма в один субъект федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста, кого бы он назначил мэром Севастополя в случае объединения субъектов.

«Я на эти вопросы не отвечаю, – ответил глава Крыма. – Это не моя зона ответственности и не смогу ничего прокомментировать. Я эти вопросы комментировать не могу, и это некорректно к моим коллегам из другого субъекта Российской Федерации. Севастополь – братский регион, самый близкий. У меня точно таких планов нет и не было. У меня мыслей в эту сторону нет и не было, у меня тут своих задач хватает более чем», – отрезал Аксёнов.

Вместе с тем, глава Крыма добавил, что такие вопросы находятся в компетенции президента страны Владимира Путина, если он посчитает, что в этом есть целесообразность, сообщает РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», вчера губернатор соседнего региона Дмитрий Овсянников дал понять, что выступает против поглощения Севастополя Крымом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.12.18

В Крыму не желающему самосноситься отелю впаяли арендную плату в 71 миллион. / Помешала Русская весна: США планировали ставить биологические эксперименты над крымчанами. / Главы Крыма и Севастополя «упали» в глазах народа: рейтинги изучают в Кремле. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»