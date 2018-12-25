Граница между Севастополем и Крымом появится в 2019 году

Город федерального значения Севастополь и Республика Крым окончательно установят административную границу в 2019 году. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что на сегодняшний день, в вопросе установления границы между регионами из семи пунктов не согласован только один. «Это Ялтинский заказник, который заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса. Для меня это не принципиально, но я услышал, как к этому относятся работники лесхоза, туристы и все остальные, поэтому был вынужден сказать, что да, теперь это принципиально», – приводит РИА «Новости» слова градоначальника. Он также отметил, что речь идет об участке земли в 20 или 30 гектаров.

Как писал «Новый День», в середине ноября глава Севастополя заявлял, что между Севастополем и Республикой Крым остался несогласованным один приграничный участок из девяти спорных. Договорённости по другим территориям полностью удовлетворили Дмитрия Овсянникова, отметившего, что город моряков не уступил «ни пяди» своей земли. «Территория Севастополя не изменится и будет на 100% соответствовать той территории, которая была и во времена Советского Союза, и после этого», – обещал Овсянников.

По его словам, кадастровые работы запланированы на первый квартал 2019 года, после чего можно будет утвердить полностью размежеванные границы.

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов выразил удовлетворение результатами проделанной работы.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 24.12.18

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