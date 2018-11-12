Крым и Севастополь очертят границу до конца года

Крым и Севастополь могут решить территориальный спор об административной границе до конца текущего года. Власти города федерального значения и полуострова не могут прийти к единому мнению по этому вопросу с 2014 года. Руководителям субъектов предстоит определить административную принадлежность шести спорных участков.

По словам главы департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко, спорные участки находятся между Севастополем и Ялтой, пишет «Коммерсант». По информации издания, общая площадь спорных земель составляет больше 300 гектар. Путаница возникла в период присоединения Крыма к России. Границы никогда не устанавливались в натуре, а в украинский период произошли взаимные наложения.

Зампред Общественной палаты Крыма и экспертно-консультативного совета при главе республики Александр Форманчук и вовсе предложил вернуться к восстановлению полуострова как единой административной единицы в составе России, а Севастополю выделить особый статус «с точки зрения базирования здесь Черноморского флота, как это было в советское время».

Ранее рабочая группа подготовила «таблицу разногласий» по спорным территориях. «Были сформированы участки, которые в кадастровой карте зарегистрированы как Севастополь, а есть наоборот – часть севастопольской тропы, которая проходит по территории Крыма. Есть леса, зарегистрированные у нас и заходящие на территорию Крыма. А есть леса, зарегистрированные в Крыму и заходящие на территорию Севастополя»,– пояснил Моложавенко. Он добавил, что речь идет в основном о лесных участках. Люди на спорных территориях не проживают.

В пятницу, 9 ноября, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях. Ожидается, что данный документ поможет решить и территориальный спор. Овсянников подчеркнул, что «этот вопрос не является конфликтным, он рабочий».

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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