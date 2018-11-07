Симферопольские полицейские ответят за избиение трех задержанных

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Симферополю. Как сообщили в пресс-службе СКР, полицейский подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что должностные лица ОБ ППСП УМВД России по Симферополю совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства. В частности, их подозревают в применении насилия в отношении трех граждан. В результате преступных действий, потерпевшим были причинены телесные повреждения и физическая боль.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до десяти лет лишения свободы. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Симферополь, Иван Гридин

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